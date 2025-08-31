Deportivas

Paleta: Newbery llegó a semifinales en el Provincial de la categoría Damas B

El título fue para Estudiantes de Olavarría que venció en la final a Empleados de Bolivar

agosto 31, 2025
Se jugó el sábado 30 de agosto en la cancha de Pelota a Paleta de Estudiantes de Olavarría, la primera fecha del torneo Provincial Clausura de la categoría Damas B, con la participación de dos equipos de Jorge Newbery de nuestra ciudad.
El equipo de Jorge Newbery B, estuvo integrado por Celeste Rio y Josefina Rolón mientras que el equipo de  Newbery C lo conformaron Mirna Decarli y Johanna Baudry.
Ambos equipos obtuvieron un triunfo y una derrota en etapa de zonas y lograron el pase a semifinales donde cayeron ante Estudiantes de Olavarría y Empleados de Comercio de Bolívar respectivamente.
