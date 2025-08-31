Paleta: Newbery llegó a semifinales en el Provincial de la categoría Damas B

Se jugó el sábado 30 de agosto en la cancha de Pelota a Paleta de Estudiantes de Olavarría, la primera fecha del torneo Provincial Clausura de la categoría Damas B, con la participación de dos equipos de Jorge Newbery de nuestra ciudad.

El equipo de Jorge Newbery B, estuvo integrado por Celeste Rio y Josefina Rolón mientras que el equipo de Newbery C lo conformaron Mirna Decarli y Johanna Baudry.