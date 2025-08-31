Reconocimientos a auxiliares de la educación en su día

El Consejo Escolar de Laprida realizó el pasado viernes 28 de agosto, el acto de celebración por el Día del Auxiliar de Educación, destacando a través de sus redes sociales la importancia de dicho trabajo «son quienes, con compromiso y cariño, cuidan cada rincón de nuestras instituciones educativas para que los estudiantes puedan aprender en espacios limpios, seguros y ordenados».

En este día tan especial se realizó el reconocimiento a quienes lograron su cargo mensualizado —María Verónica Gancedo, María Elena Gancedo, Romina Lageyre, Celia Soto, Sandra Rosa y Paola Martel— y la celebración con alegría que justo en el Día del Auxiliar de la Educación, Nadia Barraza y Magdalena García se sumaron también como mensualizadas.

Por su parte en el acto se dedico un momento para reconocer a cuatro auxiliares que dedicaron toda una vida al servicio de la educación y hoy disfrutan de su merecida jubilación: Pedro Arias, María Elena Rekofsky María Inés Mazzey y María del Carmen Mangudo.

El acto se llevó a cabo en la nueva Escuela de Educación Artística N°1, y contó con la presencia del Intendente Municipal, Alfredo Fisher, Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo, referentes gremiales de ATE, Marcelo Caparrós; de UPCN, Vanesa Beltran y Silvina Conti; además, las Inspectoras María Florencia de Cunto, Monica Heidelman de Ausmendi, y la concejal Karen Lestarpe.