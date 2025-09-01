Paleta: se jugó la primera fecha del Torneo de Damas Núcleo en Newbery

En la cancha de pelota a paleta de Jorge Newbery, se jugó la primera fecha del Torneo Provincial Clausura de la categoría Damas Núcleo, con la participación de 12 equipos, entre ellos 5 parejas representantes del equipo de nuestra ciudad.

El triunfo en esta primera fecha fue para el binomio de La Madrid «B» (Maria Jose Hurtado- Susana Broto) que venció a su par de La Madrid A (Micaela y Macarena Ciacciarelli) en un ajustadisimo 12/11 y 12/11.

La actuación de las lapridenses:

Newbery C (Leticia García – Jorgelina Correa) ganaron los.dos partidos de su zona, clasificando a semifinales donde cayeron ante Lamadrid A

Newbery D (Rocio Pecaut y Alfonsina Pecaut) en zona ganaron uno y perdieron otro, ambos en tie break y luego ganaron el partido por 5to puesto.

Newbery A (Lorena Alvarez- Pamela Di Pratula) ganaron uno y perdieron otro en la zona y ganaron el repechaje por el 7° puesto.

Newbery B ( Romina Alvarez- Florentina Larregui- Estefanía Larregui) cayeron en los dos compromisos de su zona y en el repechaje por el 9°/10° lugar.

Newbery E (Nelida Vilela – Romina Darrigrand) cayeron en los dos partidos de zona y ganaron el repechaje por el puesto 11°.