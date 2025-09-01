Hockey: Paloma Aristegui campeona argentina con la Federación Tandilense

Durante el fin de semana jugadores del hockey del Club Atlético Lilán tuvieron un excelente rendimiento en los Campeonatos Argentinos de Selecciones Sub 16 de Hockey.

Con la presencia de cinco jugadores, cuatro de ellos en el seleccionado masculino y una en el seleccionado femenino, los lapridenses se destacaron en estos campeonatos nacionales de selección que se disputaron en Córdoba (Caballeros) y en Monte Hermoso (Damas), en ambos casos representando a la Federación Tandilense de Hockey.

En la rama femenina, Paloma Aristegui fue parte del equipo que logró una campaña inolvidable, coronándose campeonas del certamen tras superar a rivales de gran nivel y lograr el ascenso a la división A de la categoría.

Resultados Damas – Argentino Sub 16 (Monte Hermoso)

FTH 2-0 Asociación Bahiense

FTH 4-1 Asociación Pampeana

FTH 2-2 Asociación Marplatense

Semifinales: FTH 4-0 Federación de Santiago del Estero

Final: FTH 3-1 Asociación del Litoral

Por su parte, los Caballeros contaron con los albinegros Ignacio Ruiz, Citati, Villarreal y Vide quienes representaron a la Federación Tandilense en Córdoba. El equipo alcanzó las semifinales y finalizó en la 6° posición nacional.

Resultados Caballeros – Argentino Sub 16 (Córdoba):

FTH 2-1 Federación Cordobesa

FTH 1-5 Asociación Mendocina

FTH 0-7 Asociación de Buenos Aires

Semifinales: FTH 1-0 Asociación Salteña

Partido por el 5° puesto: FTH 1-2 Asociación Mendocina