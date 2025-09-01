El municipio entrego a San Jorge 20 millones de pesos para refaccionar y mejor la sede social

En los últimos días, en un encuentro en las instalaciones del Club Atlético San Jorge, el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, hizo entrega del aporte del programa municipal Fortaleciendo Mi Club a los integrantes de la comisión, encabezados por su presidente, Diego Venzi.

Acompañado por el Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo, el Director de Deportes, Agustín Bernadaz y la Delegada de San Jorge, Valeria Errobidart, el Intendente entregó los 20 millones de pesos al Club, que significan el aporte de este año y del año pasado destinados para obras de infraestructura.

“Primero agradecerle a toda la gente del albirrojo que se acercó hoy para acompañarnos, en un lugar muy lindo como es este nuevo SUM, que siempre está creciendo y esa es la motivación que hace que todos los lapridenses destinemos fondos para un programa realmente muy importante”, expresó el Intendente Fisher, durante el encuentro.

“Estamos convencidos que los clubes son fundamentales para que la juventud, las chicas y chicos de una comunidad se desarrollen mejor –afirmó el Intendente–; por supuesto que el ámbito familiar y escolar son lugares de socialización y aprendizaje muy importantes, pero una gran parte de la vida de un pibe o una piba pasan en un club”.

Por su parte, Diego Venzi, dijo: «El Fortaleciendo Mi Club, es de suma importancia, una política pública muy importante, sobre todo para instituciones como la nuestra, pequeñas y de escasos recursos y en un contexto complejo de ajuste y de recorte, así que estamos muy contentos».

“Una parte del dinero va a ser destinada a la culminación de la puesta en valor de la cancha de bochas –contó Venzi– y otra parte será destinada a la colocación de aberturas y el arreglo del techo en la parte más antigua del edificio donde se emplazará una cancha de tejo, y también -en un futuro- recuperar para el lugar el espacio que funcionaba como cine”.