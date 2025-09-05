Locales

San Jorge: inscripción a viviendas de interes social

septiembre 5, 2025

Desde el Gobierno Municipal se informó este jueves 4 de septiembre las fechas de Inscripción a Programa de Viviendas de Interés Social, en la localidad de San Jorge.

La misma se realizará la inscripción los jueves  11 y 18 de septiembre, en la  Delegación de San Jorge se estará realizando la inscripción para las 4 viviendas de interés social en la localidad.

La inscripción se realizará durante la mañana de ambos días.

Por cualquier consulta puede realizarse al teléfono  2284-302 071

septiembre 5, 2025

Publicaciones relacionadas

Fallecimientos

septiembre 6, 2025

Tránsito: inspectores municipales realizaron una capacitación sobre Seguridad Vial

septiembre 4, 2025

Mirá las principales actividades del 136 Aniversario de Laprida

septiembre 3, 2025

El Juzgado de Paz Letrado de Laprida informa sobre la veda electoral

septiembre 2, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba