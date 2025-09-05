San Jorge: inscripción a viviendas de interes social

Desde el Gobierno Municipal se informó este jueves 4 de septiembre las fechas de Inscripción a Programa de Viviendas de Interés Social, en la localidad de San Jorge.

La misma se realizará la inscripción los jueves 11 y 18 de septiembre, en la Delegación de San Jorge se estará realizando la inscripción para las 4 viviendas de interés social en la localidad.

La inscripción se realizará durante la mañana de ambos días.

Por cualquier consulta puede realizarse al teléfono 2284-302 071