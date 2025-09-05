Laprida recibirá la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalísima

En el marco de los festejos por el 136 Aniversario de Laprida, este viernes 5 de septiembre por la mañana, en forma conjunta la Municipalidad de Laprida y la Liga Lapridense de Fútbol anunciaron que el domingo 14 de septiembre se exhibirán tres trofeos históricos, en el marco de la gira “Eternos Laureles”: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalísima, obtenidos por la Selección Argentina.

La actividad se desarrollará en el Parque del Bicentenario y estará abierta a toda la comunidad y a los visitantes en el marco de la Fiesta 136 Aniversario.

El secretario de Gobierno, Cristian Sampayo, la Directora de Cultura Viviana López junto al presidente de la Liga Marcos Lacal y el integrante de la Mesa Directiva Ricardo Zelaya, expresaron su alegría y emoción de recibir estas Copas «Estamos muy contentos de que esas copa vengan a Laprida, así todos los vecinos y quienes nos visitan puedan sacarse una foto con algo tan preciado para los que amamos el deporte, y sobre todo el fútbol”, manifestaron desde el municipio

En ese sentido, el presidente de la Liga Lapridense de Fútbol, Marcos, destacó: “Para nosotros es un hecho más que relevante y estamos muy contentos de llevar este evento adelante durante un día tan especial como el cumpleaños de nuestra ciudad”. agradeciendo a AFA, Consejo Federal por permitir que esto pase «es importante que millones de argentinos reciban en su casa a las copas de los títulos más importantes a nivel selección, que es posible por la decisión del presidente de AFA Claudio Tapia, del presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino y nosotros queremos agradecer también las gestiones y acompañamiento de Alfredo Iriart, delegado provincial y Mario Echavarria, coordinador de la gira en todo el país».

Por su parte, la Directora de Cultura en relación al evento comentaba, «las copas estarán el día domingo en la celebración de nuestro aniversario en una carpa en donde aquellos que lo deseen podrán sacarse una foto que les quedará por siempre en su recuerdo»