Laprida: se firma convenio para la construcción de 30 viviendas

El Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher firmó un convenio con la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis para la construcción de 30 nuevas viviendas para Laprida, una inversión de alrededor de 2000 millones de pesos. Fue el jueves por la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

“Una compañera y amiga que desde hace muchos años visita Laprida; recuerdo una en particular cuando Silvina vino a poner en marcha un proyecto muy lindo de electrificación rural que se generó con un programa sumamente interesante desde el Ministerio de Economía de la provincia», dijo el Intendente al presentar a la Ministra.

“Hoy viene a firmar con nosotros un programa de construcción de 30 viviendas que financia la provincia de Buenos Aires, el Gobierno del Gobernador Axel Kicillof para que los lapridenses podamos tener -espero que más o menos en un año- la posibilidad de asignarle a 30 familias de Laprida, techo y futuro para su familia», dijo Fisher.

«Siempre es un placer estar acá y el trabajo conjunto”, expresó Batakis. “Me gusta destacar eso porque la articulación es como algo que debería suceder naturalmente, y no sucede tan naturalmente, uno tiene que trabajarlo y la verdad que con vos las cosas siempre fluyen. Me acuerdo esa vez que vinimos, y el productor agropecuario que visitamos estaba sumamente emocionado».

Destacó, también Fisher, que con aportes del Ministerio de Hábitat se ejecuta gran parte de la urbanización del Barrio Villa Centenario. Por caso el cordón cuneta, con una primera etapa, en una inversión de 30 millones de pesos, y en la actualidad una segunda de 7 cuadras más un proyecto de cerca de 50 millones.

«Un barrio de 16 manzanas muy nuevo para Laprida y hoy se está urbanizando en gran parte por este financiamiento, así que muchas gracias, como siempre», finalizó Fisher.

Luego, hizo entrega de un presente en nombre de la comunidad, antes de partir de nuestra ciudad, la Ministra Batakis, junto al Intendente y funcionarios municipales recorrieron la obra de las 12 viviendas para policías que se encuentran en ejecución y avanzan a muy buen ritmo; y, además, pudo ver también el lugar donde estarán ubicadas estas treinta nuevas viviendas.