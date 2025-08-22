El municipio entrego a Lilan 20 millones de pesos para poner en valor el playón al aire libre

En la tardecita del miércoles 20-08, el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, entregó al Club Atlético Lilan el aporte el programa Fortaleciendo Mi Club 2025, que consta de 20 millones de pesos.

En esta oportunidad, el Municipio hizo entrega durante distintos días de la semana este aporte que ya lleva 17 años desde su implementación, donde cada una de las comisiones directivas recibió el aporte y contaron en qué obra será destinado.

Junto al Director de Deportes, Agustín Bernadaz, compartieron este momento con los integrantes de la comisión directiva del Club, encabezados por su presidente, Gastón Maldonado.

«Cada vez que uno recorre las instalaciones de Lilán ve que han hecho un uso sumamente provechoso de este recurso que aportan todos los lapridenses todos los años», puntualizó el Intendente Fisher, durante la entrega del apoyo económico, y mientras en el gimnasio se desarrollaba una clase de patín.

“Valores como la solidaridad, poder determinar metas, generar disciplina”, se forjan en el Club, expresó Fisher.

Por su parte, Maldonado agradeció el apoyo brindado por el Municipio, y destacó también todo lo que se ha desarrollado en obras para el Club, con éste aporte, y con el trabajo de todos sus integrantes y el apoyo de la comunidad, que siempre acompaña en cada iniciativa.

Luego, el arquitecto Marcial Peláez, detalló el uso que darán al aporte, que trata de la ejecución de la obra, que se trata de “poner en valor el playón histórico del predio, que es la antigua pista de baile, la antigua cancha de básquet”, y que iniciarán a la brevedad, ya que tienen todo dispuesto.