Atletismo: Zoe Larios participa del Nacional U16 en Córdoba

La atleta de Unión y Esperanza representará a la provincia de Buenos Aires.

agosto 22, 2025

El próximo sábado 23 y domingo 24 de agosto, la pista “Luis Oliva” del Polo Deportivo “Mario Alberto Kempes” en la ciudad de Córdoba, va a vibrar al ritmo de la edición número 26 del Campeonato Nacional de la categoría U16 y entre los participantes estará la atleta lapridense Zoe Larios.

 

La atleta local logró su clasificación en el provincial realizado recientemente en la ciudad de Tandil, al ser subcampeona provincial en los 600 metros llanos y tercera en ese mismo torneo en los 2400 metros

Larios partió junto a su entrenador Angel Rodríguez el día viernes rumbo a Córdoba y sus competencias se desarrollarán el día sábado la prueba de 2400 metros anunciada a las 11,45 horas y el día domingo la competencia de los 600 metros, que será a las 15,30 horas.


Desde la Confederación Argentina de Atletismo se anuncia que el evento se va a poder seguir en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo a través del Canal de YouTube que es cada.atletismo.

