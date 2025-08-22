El Gobierno puso a disposición a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV

El Gobierno nacional dio este viernes un nuevo paso en su política de achicamiento del Estado. Con una publicación en el Boletín Oficial avanzó con la puesta a disposición de más de 300 empleados de tres organismos: INTA, INASE e INV.

El debate en el Senado por el INTA

En la sesión en la Cámara alta que se extendió entrada la madrugada del viernes, la senadora por CABA del PRO Guadalupe Tagliaferri alertó sobre la situación. «Salgo un segundito del tema (del Garrahan). A las 18:05 este Senado le rechazó (al Gobierno) el decreto 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA y en el INTI. A las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno despidió a 367 trabajadores de estos organismos. Y en su gran mayoría son profesionales», cuestionó.

De esta manera la senadora hacía referencia a la Resolución 1240/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, donde se informa la puesta a disposición de más de 300 empleados del INTA, INASE e INV. (DIB)