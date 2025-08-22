Deportivas

Inferiores: se postergó el inicio del Torneo Oficial Clausura

Su inicio estaba previsto para mañana sábado 23 de agosto

agosto 22, 2025
Por decisión mayoritaria de los clubes, la Liga Lapridense resuelve SUSPENDER la 1 Fecha del Torneo Oficial Clausura de Divisiones Inferiores prevista para el sábado 23 por el *mal estado de las canchas por las condiciones climáticas de la semana* (Juventud y Platense), con 3 clubes votos afirmativos, 2 clubes con la opción de esperar hasta sábado a la mañana para resolver y 2 abstenciones.
El Torneo tendrá su continuidad el sábado 30 de agosto con la disputa de la segunda fecha que tendrá los siguientes partidos
Lilán vs Juventud
Barracas vs Racing
Newbery vs Platense

