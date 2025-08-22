Inferiores: se postergó el inicio del Torneo Oficial Clausura

Por decisión mayoritaria de los clubes, la Liga Lapridense resuelve SUSPENDER la 1 Fecha del Torneo Oficial Clausura de Divisiones Inferiores prevista para el sábado 23 por el *mal estado de las canchas por las condiciones climáticas de la semana* (Juventud y Platense), con 3 clubes votos afirmativos, 2 clubes con la opción de esperar hasta sábado a la mañana para resolver y 2 abstenciones.