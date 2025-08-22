Coronel Suárez: Policías salvaron la vida de un hombre con maniobras de RCP

Policías de la Comisaria 1ra de Coronel Suárez salvaron la vida de un hombre con maniobras de RCP

Un vecino de Coronel Suárez de 72 años fue reanimado este miércoles por la mañana gracias a la rápida intervención de efectivos policiales que le practicaron maniobras de RCP tras sufrir una descompensación en la vía pública.

El hecho ocurrió el día martes 20 cte., alrededor de las 10:30 hs, en la intersección de las calles Lavalle y Belgrano, cuando personal de la Policía Comunal acudió al lugar tras un llamado de emergencia al 101, que alertaba sobre un hombre descompensado en la vía pública.

Al llegar, los efectivos constataron que la víctima, se encontraba tendido en la vereda sin signos vitales. De inmediato, el subteniente Juan Zacarías Silbera inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), acompañado por el sargento Alejandro Krieger, mientras que la oficial Brenda Olmedo coordinaba el arribo del servicio de emergencias médicas.

La acción conjunta permitió que el hombre recuperara signos vitales y fuera trasladado con vida al nosocomio local para su atención médica.

Desde la fuerza destacaron la rapidez y eficacia del procedimiento, que resultó clave para salvar la vida del vecino, resaltando su accionar ejemplar en este tipo de emergencias.