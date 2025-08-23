El municipio entrego a Newbery 20 millones de pesos para iluminar la cancha y el predio

Hoy venimos para una cuestión muy linda, que es la entrega simbólica del cheque del Programa Fortaleciendo Mi Club. Agradecidos de que nos reciba la comisión, en una de las instituciones más tradicionales de Laprida, encarada por una nueva comisión de gente joven, para nosotros es muy auspicioso. Gracias Presidente”, inició con sus palabras el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, este miércoles pasado.

Fue en el marco de la entrega del aporte correspondiente a este año 2025, que el Intendente Fisher visitó el CAJN, junto al Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo y el Director de Deportes, Agustín Bernadaz, hicieron entrega del aporte de 20 millones de pesos que serán destinados a obras de infraestructura, como así lo dispone el programa.

En el gimnasio del Club Newbery que también recibió aporte del programa Fortaleciendo Mi Club, para su construcción, la flamante comisión directiva, encabezada por Juan Pedro Martijena recibieron a los funcionarios.

“La posibilidad de saber que existen lazos de solidaridad se dan con el ejemplo de estas comisiones”, compartió en sus palabras el Intendente, destacando la labor comunitaria y formativa que se realiza en cada uno de los clubes del distrito.

«A mí me toca como Intendente administrar los recursos de todos los lapridenses y que mejor que invertir en potenciar las fortalezas que genera cada una de estas comisiones en la vida deportiva…».

«Básicamente fue un trabajo conjunto con la comisión anterior. La idea central es iluminar la cancha principal, la cancha auxiliar, la entrada principal más el playón”, expresó Martijena, en referencia al destino que tendrá el aporte económico.