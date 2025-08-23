Municipal
Laprida: el Jardín Maternal pasó al sistema educativo provincial
La firma del acta de provincialización fue realizado días atrás en el flamante Centro Universitario
En el flamante auditorio del Centro Universitario Municipal se anunciaron hechos importantes para la educación lapridense y que estuvieron vinculados entre otros al futuro del Jardín Maternal y de la construcción de la Escuela Técnica
El Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, recibió al Subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza quien expresaba «Con alegría y orgullo podemos decir que hemos firmado la resolución para que el Jardín Maternal Nº 1 sea parte del sistema educativo provincial», entre aplausos de los concurrentes. Como se recordará, la provincialización del Jardín Maternal ya se venía trabajando junto al Municipio, y en este acto estuvo presente la Consejera General de Educación, Graciela Veneciano, vecina de nuestra ciudad.
El evento se llevó a cabo en el nuevo Centro Universitario Municipal, y contó con la presencia de funcionarios locales, provinciales, la comunidad educativa y público en general.