Laprida: el Jardín Maternal pasó al sistema educativo provincial

En el flamante auditorio del Centro Universitario Municipal se anunciaron hechos importantes para la educación lapridense y que estuvieron vinculados entre otros al futuro del Jardín Maternal y de la construcción de la Escuela Técnica

El Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, recibió al Subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza quien expresaba «Con alegría y orgullo podemos decir que hemos firmado la resolución para que el Jardín Maternal Nº 1 sea parte del sistema educativo provincial», entre aplausos de los concurrentes. Como se recordará, la provincialización del Jardín Maternal ya se venía trabajando junto al Municipio, y en este acto estuvo presente la Consejera General de Educación, Graciela Veneciano, vecina de nuestra ciudad.

El evento se llevó a cabo en el nuevo Centro Universitario Municipal, y contó con la presencia de funcionarios locales, provinciales, la comunidad educativa y público en general.