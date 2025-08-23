Unión y Esperanza con 14 atletas participa de Media Maratón de Buenos Aires 2025

La Media Maratón de Buenos Aires 2025 se prepara para recibir a corredores de todo el mundo en una nueva edición y entre sus participantes estarán 21 atletas de la Agrupación Unión y Esperanza de nuestra ciudad.

Los atletas lapridenses que participaran de esta competencia serán: Karina Pais, Analia Picchioni, Milagros Barreto, Beatriz Suarez, Claridad Vilela, Luz Rodriguez, Sebastian Mendez, Javier Vidal, Marcelo Robert, Emanuel Tejo, Pato Lageyre, Andres Mormando, Diego Lorenzo y Tomas Bruseghini

El evento, reconocido por su circuito urbano y una fuerte presencia de atletas de elite, se llevará a cabo el domingo 24 de agosto a las 8:00, con largada y llegada sobre Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Capital Federal.

Quienes participen encontrarán un despliegue que contempla corredores amateurs y profesionales, puestos de hidratación y amplias medidas de seguridad. La competencia mantiene su categoría internacional, con homologación de World Athletics, el organismo rector global del atletismo que regula normas técnicas y certifica la validez de los circuitos de carreras en todo el mundo.

La Media Maratón de Buenos Aires posee un recorrido certificado de 21,0975 metros sobre asfalto.

La largada del 21K de Buenos Aires fue fijada para las 8:00, con un tiempo máximo de tres horas para completar el trayecto. El evento dispone de sectores de largada llamados corrales de salida, que agrupan a los corredores según el tiempo estimado que declararon al momento de inscribirse.

Cada participante podrá consultar en los canales oficiales y también en su propio dorsal cuál es el corral que le corresponde. El orden de ingreso será escalonado y clasificará a los atletas desde elite hasta los que proyectan finalizar en más de dos horas y media.

La edición del 2024 contó con 25.000 personas inscriptas de 32 países. Este año, los números estimativos proyectan una mayor cantidad de participantes.