Jardín N 901 participo de la 52° Feria Provincial de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología

La Feria Provincial de la provincia de Buenos Aires es un evento que reúne a estudiantes de todos los niveles educativos y modalidades, se llevó a cabo en el Estadio de La Costa, Mar de Ajó, del 16 al 18 de septiembre.

Es una oportunidad para que alumnos y docentes presenten sus proyectos científicos y tecnológicos, así como para que los evaluadores y la comunidad en general los valores y en el caso de Laprida, su única representante fue el Jardín de Infantes Nº 901 “Mariquita Sánchez” con su proyecto “Click en mis recuerdos”, participando de la misma la docente Luciana Pizzinato Ansede

La Feria es un espacio de encuentro, reflexión e inclusión, donde se produce un proceso de intercambio de conocimiento y un aprendizaje social a partir de las experiencias y el saber del otro como complemento de los saberes propios.

Durante tres días, se realizaron exhibiciones, talleres, competencias de robótica, visitas guiadas y charlas abiertas a la comunidad

El evento contó con la participación de delegaciones de toda la provincia de Buenos Aires, con más de 1200 estudiantes, docentes y equipos de las escuelas bonaerenses de todos los niveles y modalidad con aproximadamente 290 proyectos de investigación llenos de talento e innovación