Paleta: otra sábado de intensa actividad para Jorge Newbery

Una intensa actividad tuvieron este sábado pelotaris representantes de Jorge Newbery con participación en torneos provinciales en diferentes ciudades de la región.

DAMAS B en Laprida

En el trinquete «Martín Reboredo» se disputó la segunda fecha del Clausura de Damas B zona Oeste.

Mirna Decarli y Johanna Baudry obtuvieron dos triunfos en su zona, vencieron en semifinales al otro equipo albinegro y cayeron en la Final ante Estudiantes de Olavarría (Mercedes Wagner- Marcela Pellegero).

Celeste Río y Josefina Rolón cosecharon un triunfo y una derrota en su zona y cayeron en semifinales.

DAMAS NUCLEO en La Madrid.

✓Leti García y Jorgelina Correa cayeron en semifinales. ✓Lorena Alvarez- Pamela Di Pratula se quedaron con el 6to puesto. ✓ Romina Alvarez- Estefanía Larregui- Florentina Larregui se quedaron con el 7mo puesto. ✓ Neli Vilela y Mica Cárceles clasificaron en el 9no lugar.

SEXTA en Chaves

✓ Ema Dufau- Santi Colantonio ganaron sus dos compromisos de zona y cayeron en semifinales.