Deportivas
Paleta: otra sábado de intensa actividad para Jorge Newbery
Participaron en torneos en Laprida, La Madrid y Chaves
Una intensa actividad tuvieron este sábado pelotaris representantes de Jorge Newbery con participación en torneos provinciales en diferentes ciudades de la región.
DAMAS B en Laprida
En el trinquete «Martín Reboredo» se disputó la segunda fecha del Clausura de Damas B zona Oeste.
Mirna Decarli y Johanna Baudry obtuvieron dos triunfos en su zona, vencieron en semifinales al otro equipo albinegro y cayeron en la Final ante Estudiantes de Olavarría (Mercedes Wagner- Marcela Pellegero).
Celeste Río y Josefina Rolón cosecharon un triunfo y una derrota en su zona y cayeron en semifinales.
DAMAS NUCLEO en La Madrid.
✓Leti García y Jorgelina Correa cayeron en semifinales.
✓Lorena Alvarez- Pamela Di Pratula se quedaron con el 6to puesto.
✓ Romina Alvarez- Estefanía Larregui- Florentina Larregui se quedaron con el 7mo puesto.
✓ Neli Vilela y Mica Cárceles clasificaron en el 9no lugar.
SEXTA en Chaves
✓ Ema Dufau- Santi Colantonio ganaron sus dos compromisos de zona y cayeron en semifinales.
✓ Jose Colantonio y Lucho Soria cayeron en la Final ante el local Chaves.