Inferiores: los resultados de los equipos lapridenses en La Madrid
Platense, Lilán y Newbery fueron visitantes en la tercera fecha del clausura
Se jugó este sábado 6 de septiembre, la tercera fechad el Torneo Oficial Clausura de Divisiones Inferiores que organiza la Liga Lapridense de Fútbol y los tres partidos de la jornadas se jugaron en la vecina ciudad de General La Madrid.
Jorge Newbery, Platense y Lilán enfrentaron a Ingeniero, Barracas y Racing respectivamente y estos fueron los resultados en cada una de las categorías.
INGENIERO Vs NEWBERY
8va. Ingeniero 0 – Newbery 1
7ma. Ingeniero 2 – Newbery 1
6ta. Ingeniero 3 – Newbery 1
5ta. Ingeniero 1 – Newbery 3
RACING Vs LILAN
8va. Racing 1 – Lilan 0
7ma. Racing 3 – Lilan 0
6ta. Racing 2 – Lilan 2
5ta. Racing 1 – Lilan 3
BARRACAS Vs PLATENSE
8va. Barracas 11 – Platense 0
7va. Barracas 0 – Platense 1
6ta. Barracas 1 – Platense 2
5ta. Barracas 0 – Platense 7
Libre: Juventud
Fotos: Nico Sarachi