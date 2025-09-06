Copetonas: conmoción en la comunidad por la muerte de tres vecinos al chocar en Entre Ríos

Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos. El único sobreviviente a la tragedia vial fue trasladado al hospital San Antonio de Gualeguay.

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Dario Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Pesalaccia y Dannunzio fallecieron dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió durante el traslado en ambulancia.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay donde permanece internado y sedado.

“Se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos tienen la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, confirmó a Elonce el jefe de la Departamental policial Islas, comisario Jorge Moreyra.

El maquinista y su acompañante, ambos oriundos de Basavilbaso, resultaron ilesos. La formación ferroviaria había partido desde Basavilbaso con destino a Puerto del Guazú y transportaba cereales.

Confirman que en el cruce ferroviario “no hay barrera ni señalización sonora”

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, confirmó a Elonce que “en el cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”. Aclaró además que “no hay barrera ni señalización sonora”.

Respecto al tránsito ferroviario, indicó: “El tren pasa de forma diaria o semanal, hasta tres o cuatro veces por día y sin horario establecido porque se trata de un tren de carga”.