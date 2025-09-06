Politica
Elecciones: el lunes habrá clases y otorgan plus para la limpieza de escuelas
El Gobierno bonaerense dará un suplemento para los auxiliares que limpien los establecimientos luego de los comicios provinciales y nacionales.
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires confirmó que el dictado de clases el lunes, el día posterior a las elecciones del 7 de septiembre, será normal en ambos turnos en todas las escuelas utilizadas para ir a votar y para ello pagará un plus para la limpieza.