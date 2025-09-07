Elecciones: La Policía de la Provincia es la responsable de la seguridad en estas elecciones

Este domingo 7 de septiembre de 2025 se realizarán las elecciones provinciales para la elecciones legislaticas de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en Buenos Aires, y las mismas se realizarán en forma independiente de las elecciones nacionales como ha ocurrido en las últimas décadas.

Esta modificación determinada por el gobernado Axel Kicillof en el uso de sus facultades representa que el acto eleccionario se realizará bajo las normas provinciales, establecidas a través de la lay 5109 y no las determinadas por las normativas a nivel nacional.

Uno de los cambios importantes y que podremos ver en cada lugar de votación esta vinculado al organismo de seguridad que tendrá responsabilidad sobre el acto eleccionario, en la oportunidad a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

No participarán de las mismas fuerzas de carácter federal, los lapridenses no observamos en los lugares de votación o en la ciudad personal de Gendarmería o Marina como ocurrió elecciones anteriores o como volveremos a tener en las nacionales a realizarse en el mes de octubre.

En el interior de los establecimientos educativos estará presente personal del CPR y fuerza descentralizada, mientras que por fuera trabajará la policía de seguridad y se afectarán aproximadamente 35 efectivos policiales, que se encontrarán en los lugares de votación, en tareas de control y en la sucursal del Correo Argentino.

El Comando Electoral provincial, a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense, estará compuesto por 34.778 policías, de los cuales 28.778 son efectivos de la Policía bonaerense, según explicó días atrás, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco.