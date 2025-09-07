Politica

Concejo Deliberante: como se determinan las bancas para cada partido

Las lapridenses votamos para elegir 6 concejales y 2 consejeros escolares.

septiembre 7, 2025

En la provincia de Buenos Aires se realizan este domingo las elecciones legislativas 2025 a los efectos de renovar senadores y diputados a nivel provincial y concejales y consejeros escolares a nivel municipal, en los 135 distritos.

Los lapridenses en particular, elegiremos diputados provinciales por la sexta sección electoral y concejales (6) y consejeros escolares (2) a nivel municipal. La elección según la legislación provincial se realizará por el sistema de coeficiente.

Cociente: para su determinación se suman todos los votos positivos, no se tienen en cuenta los votos blancos / nulos. Ese total se divide por la cantidad de cargos a elegir.

Una vez determinado ese número, el mismo (cociente) establecerá el piso de votos necesarios para adjudicar al menos un/a concejal/a

Una vez obtenido el cociente, se dividen los votos de cada partido por el cociente y así se determinan las bancas obtenidas por cada partido, y a cada uno de ellos les queda un valor residual que es el utilizado para la adjudicación de las bancas pendientes, lo que es denominado otorgamiento de bancas indirectas.

septiembre 7, 2025

