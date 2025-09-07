Concejo Deliberante: como se determinan las bancas para cada partido

En la provincia de Buenos Aires se realizan este domingo las elecciones legislativas 2025 a los efectos de renovar senadores y diputados a nivel provincial y concejales y consejeros escolares a nivel municipal, en los 135 distritos.

Los lapridenses en particular, elegiremos diputados provinciales por la sexta sección electoral y concejales (6) y consejeros escolares (2) a nivel municipal. La elección según la legislación provincial se realizará por el sistema de coeficiente.

Cociente: para su determinación se suman todos los votos positivos, no se tienen en cuenta los votos blancos / nulos. Ese total se divide por la cantidad de cargos a elegir.

Una vez determinado ese número, el mismo (cociente) establecerá el piso de votos necesarios para adjudicar al menos un/a concejal/a

Una vez obtenido el cociente, se dividen los votos de cada partido por el cociente y así se determinan las bancas obtenidas por cada partido, y a cada uno de ellos les queda un valor residual que es el utilizado para la adjudicación de las bancas pendientes, lo que es denominado otorgamiento de bancas indirectas.