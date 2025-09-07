Deportivas

Paleta:Cristian Pratula y Juan Martín Reboredo campeones de Tercera categoría en Bahia Blanca.

Los pelotaris lapridenses ganaron la segunda fecha disputada en la Unión Vasca

Cristian Pratula y Juan Martín Reboredo se quedaron con la segunda fecha de Tercera categoría, disputada en Unión Vasca de Bahía Blanca.
Se jugó en modalidad de todos contra todos y la pareja albinegra venció con claridad a Pelota de Monte Hermoso, Almafuerte de Bahía Blanca y Fortín de Pedro Luro; para llegar al último encuentro ante la promisoria pareja juvenil de Unión Vasca (Rocco Ordóñez- Jokin Azcoitia) que también había cosechado 3 triunfos.
En este caso se presentó un partido más peleado donde el binomio de Newbery logró imponerse 7/5 en tie break.
Vale recordar que también habían obtenido la primera fecha en Cnel Suárez; en este caso jugando Juan M. Río en lugar de Cristian Pratula; lo cual los posiciona en el primer lugar de su zona.
Próxima fecha en Laprida el próximo 18 de Octubre.
