Municipal

Fiesta Aniversario: se acordaron precios de comidas y fogones

La reunión entre las instituciones se realizó el viernes 5

septiembre 6, 2025

En las últimas horas del viernes 5 de septiembre y luego de una reunión en conjunto entre funcionarios municipales y representantes de instituciones participantes en los stand de fuego y comidas se acordaron los precios que tendrán vigencia durante los festejos del 136 Aniversario de Laprida, los días 13 y 14 de septiembre en el Parque del Bicentenario.

Stand dulce y/o salado
Ensalada de Fruta (sólo tamaño mediano) $3000
Hamburguesa $2500
Hamburguesa con lechuga y tomate $3000

Cono papa frita $2500
Cono patitas pollo $3500
Superpancho $2000
Empanadas (docena) $14000
Empanadas (media docena) $8000
Empanadas c/u $1500
Tacos $2000
Pasteles (docena) $15000
Pasteles c/u $1300
Torta fritas (docena) $5000
Churros (docena) $7000
Postres, tortas, alfajores: precio libre
Gaseosa línea Coca $2500
Agua saborizada $2500
Agua mineral $1500

Stand de Fuego
Choripan $3500
Bifes $5000
Carne vaca el kilo $25000
Cordero o lechón el kilo $20000
Pollo entero $17000
Pata Muslo $5000

Foto Archivo

septiembre 6, 2025

Publicaciones relacionadas

Laprida recibirá la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalísima

septiembre 5, 2025

Industrias: la empresa lapridense Fuego Zero se instalará en el SIPLA

septiembre 4, 2025

Fabrica Chacinados: Fisher recibió un proyecto para su instalación en Laprida

septiembre 4, 2025

Escuela Técnica: el Intendente visitó las obras y confirmo la inversión de 900 millones para su terminación

septiembre 3, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba