Fiesta Aniversario: se acordaron precios de comidas y fogones
La reunión entre las instituciones se realizó el viernes 5
En las últimas horas del viernes 5 de septiembre y luego de una reunión en conjunto entre funcionarios municipales y representantes de instituciones participantes en los stand de fuego y comidas se acordaron los precios que tendrán vigencia durante los festejos del 136 Aniversario de Laprida, los días 13 y 14 de septiembre en el Parque del Bicentenario.
Stand dulce y/o salado
Ensalada de Fruta (sólo tamaño mediano) $3000
Hamburguesa $2500
Hamburguesa con lechuga y tomate $3000
Cono papa frita $2500
Cono patitas pollo $3500
Superpancho $2000
Empanadas (docena) $14000
Empanadas (media docena) $8000
Empanadas c/u $1500
Tacos $2000
Pasteles (docena) $15000
Pasteles c/u $1300
Torta fritas (docena) $5000
Churros (docena) $7000
Postres, tortas, alfajores: precio libre
Gaseosa línea Coca $2500
Agua saborizada $2500
Agua mineral $1500
Stand de Fuego
Choripan $3500
Bifes $5000
Carne vaca el kilo $25000
Cordero o lechón el kilo $20000
Pollo entero $17000
Pata Muslo $5000
