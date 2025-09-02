Interés general

Incendio vehicular: en la ruta provincial 86 en dirección a Juárez

El rodado pertenecía a un vecino lapridense que viajaba rumbo a Chillar

septiembre 2, 2025

Aproximadamente a las 22,30 horas del lunes 1 de septiembre por alerta de un incendio vehicular en la Ruta Provincial Nº 86, a la altura del kilómetro 213 en dirección a Benito Juárez, fueron requeridos los servicios de los Bomberos Voluntarios de Laprida.

Los integrantes del cuerpo activo se encontraron con una camioneta Chevrolet S10 incendiada y su trabajo permitió sofocar el incendio.

El rodado que sufrió pérdidas totales pertenecía a un vecino lapridense que según pudo determinarse se dirigía hacía la ciudad de Chillar y las consecuencias del incendio vehicular no arrojo personas lesionadas.

Los bomberos acudieron al siniestro en las unidades 2 y 4 a cargo del Oficial Carlos Sayavedra y también participó de las diferentes actividades de prevención personal de Patrulla Rural.

septiembre 2, 2025

Publicaciones relacionadas

Parlamento Juvenil Bonaerense: se realizó la etapa distrital en Laprida

septiembre 2, 2025

Reconocimientos a auxiliares de la educación en su día

agosto 31, 2025

El municipio de Laprida recibió 2.288.000 pesos por su participación en los Juegos Bonaerenses

agosto 29, 2025

Carolina Doartero participa de un evento literario en la Biblioteca Popular de Moreno

agosto 26, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba