Incendio vehicular: en la ruta provincial 86 en dirección a Juárez

Aproximadamente a las 22,30 horas del lunes 1 de septiembre por alerta de un incendio vehicular en la Ruta Provincial Nº 86, a la altura del kilómetro 213 en dirección a Benito Juárez, fueron requeridos los servicios de los Bomberos Voluntarios de Laprida.

Los integrantes del cuerpo activo se encontraron con una camioneta Chevrolet S10 incendiada y su trabajo permitió sofocar el incendio.

El rodado que sufrió pérdidas totales pertenecía a un vecino lapridense que según pudo determinarse se dirigía hacía la ciudad de Chillar y las consecuencias del incendio vehicular no arrojo personas lesionadas.

Los bomberos acudieron al siniestro en las unidades 2 y 4 a cargo del Oficial Carlos Sayavedra y también participó de las diferentes actividades de prevención personal de Patrulla Rural.