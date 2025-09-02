Municipal

Educación: comenzó la Diplomatura en Community Manager y redes sociales

Con cupo completo de inscripción se desarrolla en el flamante Centro Universitario Municipal

septiembre 2, 2025

Con su cupo completo e inmediatamente inaugurado el Centro Universitario Municipal comenzó a cursarse la Diplomatura en Community Manager, Gestión de Redes Sociales, Creación de Contenidos con Herramientas de Inteligencia Artificial y Publicidad Digital, que se realiza en modalidad semipresencial.

Sesenta y ocho alumnos y alumnas comenzaron a cursar esta carrera que integra la oferta de carreras universitarias del Centro Universitario Municipal; en esta ocasión se trata de una carrera dictada por la UNTREF, Universidad Nacional de Tres de Febrero, y en el marco del convenio del Programa Puentes.

Cursan esta diplomatura, alumnos de Laprida, San Jorge y Coronel Suárez; y que ha tenido una exitosa convocatoria de interesados/as en adquirir nuevos conocimientos en la gestión de redes sociales y todo lo que ello involucra y con formación universitaria a través de la educación pública.

 

La modalidad de cursada es semipresencial -es la primera en comenzar a dictarse desde la inauguración del CeUM-, por lo que cada uno de los alumnos/as recibe las clases a través de un dispositivo electrónico conectado a Internet, y en un aula virtual y mensualmente cursarán sus clases en las aulas del Centro Universitario Municipal. De lunes a jueves los alumnos pueden participar de los foros de intercambio; en tanto que los viernes cursan 2 materias, de 18:00 a 21:00 h. La próxima semana se estará cursando las primeras clases presenciales de esta carrera en el CeUM.

El CeUM, se encuentra dotado con modernas aulas y un auditorio para brindar todas las comodidades necesarias a quienes cursen allí alguna de sus carreras.

 

“El Centro Universitario Municipal acerca la posibilidad y brinda oportunidad a todas y todos aquellos que quieran realizar su formación de grado”, expresó el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher. Y agregó: “Las nuevas tecnologías hacen que se puedan realizar clases semipresenciales y así adquirir nuevos conocimientos, brinda beneficios y hace al crecimiento personal y de la comunidad”.

septiembre 2, 2025

