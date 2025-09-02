Laprida: el municipio adquiere nuevas maquinarias para trabajos en caminos rurales

Tal como había sido anunciado por el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, una motoniveladora y una retropala fueron adquiridas por el Municipio para prestar tareas en la Dirección de Caminos Rurales, y así continuar brindando los mejores servicios.

La nueva maquinaria que se incorpora al patrimonio municipal fue adquirida a través de la Licitación Pública Nº4/2025 y ambas significaron una inversión de trescientos cuarenta y nueve millones quinientos diez mil pesos ($ 349.510.000).

Se trata de una motoniveladora marca LIUGONG modelo 4165D, cuyo valor es $249.510.000, que cuenta con todas las prestaciones necesarias para el trabajo pesado que se realiza en los entoscados y caminos rurales del distrito y se incorpora a la Dirección de Camino Rurales, ampliando así el parque vial.

A su vez, también se incorporó una retropala (pala cargadora y retroexcavadora), que también prestará funciones en el área de Caminos Rurales es marca BULL modelo HD96, y significó una inversión de $100.000.000.

Los operarios de cada una de las maquinarias recibieron la correspondiente capacitación por parte de los responsables de las empresas vendedoras de las maquinarias.

Durante la llegada de las maquinarias y la capacitación brindada a los operarios estuvieron presentes el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, el Secretario de Infraestructura, Juan Errobidart, el Jefe de Compras, Bonifacio Molina, el Director de Caminos Rurales, Silvio Portarrieu, la Directora de Administración y Compras Viales, María Castex y funcionarios municipales dependientes de la Secretaría de Infraestructura.

“Seguimos incorporando maquinaria para continuar trabajando con el tesón y compromiso que lo hemos hecho siempre y seguir brindando los mejores servicios”, expresó el Intendente Fisher, a realizar la entrega de la maquinaria.