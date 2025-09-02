El Juzgado de Paz Letrado de Laprida informa sobre la veda electoral
El Juzgado de Paz Letrado de Laprida informó que, en cumplimiento del cronograma dispuesto por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, a partir de las 8 horas del viernes 5 de septiembre de 2025 comenzará a regir la veda electoral, con motivo de las Elecciones Provinciales que se desarrollarán el domingo 7 de septiembre.
Durante ese período queda prohibida la realización de actos de proselitismo, así como la difusión de publicidad de candidatos en medios audiovisuales, radiales, gráficos o digitales. Tampoco podrán publicarse ni difundirse encuestas, sondeos preelectorales, ni pronósticos relacionados con los comicios.
Además, la normativa establece que no se podrán llevar a cabo reuniones electorales ni abrir locales partidarios en un radio de ochenta metros de las mesas de votación.
Otra de las restricciones previstas alcanza a los comercios: estará prohibida la apertura de locales destinados al expendio de bebidas alcohólicas. La Estación de Policía Comunal será la encargada de notificar estas disposiciones a los establecimientos correspondientes.
Lo informado se encuentra enmarcado en la Ley Electoral N° 5109 de la Provincia de Buenos Aires. El Juzgado, a través de la Jueza de Paz Dra. Marina Beatriz Saint Martín solicitó a los medios locales la máxima difusión de estas medidas.