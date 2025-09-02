Provincia

Banco Provincia celebra sus 203 años con promociones de hasta 18 cuotas sin interés en diversos rubros

Las compras podrán realizarse a través de la plataforma de comercio electrónico del banco entre el 2 y el 5 de septiembre.

septiembre 2, 2025

Banco Provincia celebra sus 203 años con una promoción exclusiva para sus clientes, a través de la plataforma de venta electrónica provinciacompras.com.ar.

Quienes tengan tarjetas Visa o MasterCard de la banca pública bonaerense, podrán realizar compras en hasta 18 cuotas sin interés, entre el 2 y el 5 de septiembre.

Hay ofertas imperdibles con 20 y 40 por ciento de descuento en rubros seleccionados, como celulares, zapatillas, electrónica, muebles, herramientas, entre otras categorías.

Además, en el marco del cumpleaños del banco, este fin de semana, el 6 y 7 de septiembre, habrá 35% de descuento en locales gastronómicos adheridos utilizando la aplicación Cuenta DNI.

septiembre 2, 2025

Publicaciones relacionadas

Definen cuánto cobrarán los policías afectados a las elecciones

septiembre 3, 2025

Panaderías: en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 en todo el país

agosto 30, 2025

Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

agosto 29, 2025

Voto accesible: el derecho de todos y todas a votar sin dificultades

agosto 28, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba