Carnavales Regionales 2026: desfile repleto de color, carrozas y murgas en Laprida

La ciudad de Laprida vivió una gran segunda noche de los Carnavales 2026, en un clima de fiesta que reunió a familias, vecinos y visitantes que llegaron desde diferentes sitios de la región. Carrozas, murgas, disfraces, espuma, puestos de comidas y mucha alegría fueron los protagonistas en los algo más de 200 metros de extensión del corsodromo Andres Acosta. colmada de color y diversión.

En el inicio de la jornada, minutos después de las 22 horas el carnaval infantil con el encabezamiento del Rey Momo y los disfraces individuales hicieron su paso por la Av. Pereyra para luego seguir sumándose carrozas y murgas del tradicional carnaval con la participación de instituciones locales y promos de escuelas primarias y secundarias.

Instituciones participantes:

CARNAVAL INFANTIL

Promo 2026 Escuela N 1 (carroza y batucada)

Taller Protegido (carroza)

Hockey Club Lilan (carroza)

Biblioteca Mempo Giardinelli (Platense) (carroza)

Murga Patin Club Lilan

CARNAVAL ADULTOS

Centro Vasco (Tamburada)

Club Juventud (bastoneras y carroza)

Biblioteca Popular Laprida (carroza)

Promo 2026 secundaria (carroza y murga)

Jorge Newbery (carroza)

Grupo Scout (carroza)

Club Lilan (carroza)

Escuela N 6 (carroza interactiva)

Club Platense (carroza y comparsa)

El cierre llegó a puro baile con la presentación de Los Bailables de Nico, que hizo bailar al público hasta pasada la medianoche, coronando una linda noche de corso.

Desde la Gobierno Municipal se invita a seguir disfrutando: el carnaval continúa este lunes con el desfile por la Avda. Pedro Pereyra, música, murgas y colorido y alegría que caracterizan a los carnavales regionales en Laprida.