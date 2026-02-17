Deportivas
Fútbol: como será la fase de grupos de los lapridenses en el Unión Deportiva Regional 2026
Juventud y Newbery comparten zona, y de interzonales se jugarán los clásicos
Un atractivo torneo de la Unión Deportiva Regional 2026 esta a días de comenzar y los clubes lapridenses cierran detalles para su debut en el torneo que además de los equipos de la Liga Lapridense nuclea sus pares de Olavarría, Bolivar y cinco de Azul.
Durante el mes de enero se desarrolló el armado de las zonas y ahí se supo que Juventud y Jorge Newbery compartirán la zona B, que Lilan jugará la zona C mientras que Platense jugará la zona D.
En el mes de febrero al oficializarse el fixture se determinó que los clásicos tendrán partidos como interzonales por lo cual los equipos lapridenses jugarán ante su rival deportivo dos partidos, uno en cada cancha.
CRONOGRAMA DE PARTIDOS PARA LOS LAPRIDENSES
|UNION DEPORTIVA REGIONAL
|1 FECHA – Domingo 22 de Febrero
|Local
|Visitante
|Cancha
|NEWBERY
|VS
|JUVENTUD
|Newbery
|PLATENSE
|VS
|PIROVANO
|Platense
|FERRO
|VS
|LILAN
|Olavarria
|2 FECHA – Domingo 1 de Marzo
|LILAN
|VS
|SIERRA CHICA
|Lilan
|PLATENSE
|VS
|EMBAJADORES
|Platense
|RACING
|VS
|NEWBERY
|Olavarria
|VELEZ
|VS
|JUVENTUD
|Azul
|3 FECHA – Domingo 8 de Marzo
|LILAN
|VS
|NEWBERY
|Lilan
|JUVENTUD
|VS
|PLATENSE
|Juventud
|4 FECHA – Domingo 15 de Marzo
|NEWBERY
|VS
|SAN MARTIN
|Newbery
|JUVENTUD
|VS
|BARRACAS
|Juventud
|URDAMPILLETA
|VS
|LILAN
|Urdampilleta
|BULL DOG
|VS
|PLATENSE
|Daireaux
|5 FECHA – Domingo 22 de Marzo
|NEWBERY
|VS
|PIAZZA
|Newbery
|JUVENTUD
|VS
|SAN MARTIN
|Juventud
|CASARIEGO
|VS
|LILAN
|Bolivar
|RACING LM
|VS
|PLATENSE
|Racing LM
|6 FECHA – Domingo 29 de Marzo
|PLATENSE
|VS
|ESTUDIANTES
|Platense
|LILAN
|VS
|BANCARIO
|Lilan
|BARRACAS
|VS
|NEWBERY
|Barracas
|RACING
|VS
|JUVENTUD
|Olavarria
|7 FECHA – Domingo 5 de Abril
|NEWBERY
|VS
|LILAN
|Newbery
|PLATENSE
|VS
|JUVENTUD
|Platense
|8 FECHA – Domingo 12 de Abril
|LILAN
|VS
|INGENIERO
|Lilan
|PLATENSE
|VS
|EMPLEADOS
|Platense
|HINOJO
|VS
|NEWBERY
|Hinojo
|PIAZZA
|VS
|JUVENTUD
|Azul
|9 FECHA – Domingo 19 de Abril
|JUVENTUD
|VS
|HINOJO
|Juventud
|LILAN
|VS
|EL FORTIN
|Lilan
|VELEZ
|VS
|NEWBERY
|Azul
|MUNICIPALES
|VS
|PLATENSE
|Olavarria