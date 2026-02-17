Deportivas

Fútbol: como será la fase de grupos de los lapridenses en el Unión Deportiva Regional 2026

Juventud y Newbery comparten zona, y de interzonales se jugarán los clásicos

febrero 17, 2026

Un atractivo torneo de la Unión Deportiva Regional 2026 esta a días de comenzar y los clubes lapridenses cierran detalles para su debut en el torneo que además de los equipos de la Liga Lapridense nuclea sus pares de Olavarría, Bolivar y cinco de Azul.

Durante el mes de enero se desarrolló el armado de las zonas y ahí se supo que Juventud y Jorge Newbery compartirán la zona B, que Lilan jugará la zona C mientras que Platense jugará la zona D.

En el mes de febrero al oficializarse el fixture se determinó que los clásicos tendrán partidos como interzonales por lo cual los equipos lapridenses jugarán ante su rival deportivo dos partidos, uno en cada cancha.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS PARA LOS LAPRIDENSES

UNION DEPORTIVA REGIONAL
1 FECHA – Domingo 22 de Febrero
Local Visitante Cancha
NEWBERY VS JUVENTUD Newbery
PLATENSE VS PIROVANO Platense
FERRO VS LILAN Olavarria
2 FECHA – Domingo 1 de Marzo
LILAN VS SIERRA CHICA Lilan
PLATENSE VS EMBAJADORES Platense
RACING VS NEWBERY Olavarria
VELEZ VS JUVENTUD Azul
3 FECHA – Domingo 8 de Marzo
LILAN VS NEWBERY Lilan
JUVENTUD VS PLATENSE Juventud
4 FECHA – Domingo 15 de Marzo
NEWBERY VS SAN MARTIN Newbery
JUVENTUD VS BARRACAS Juventud
URDAMPILLETA VS LILAN Urdampilleta
BULL DOG VS PLATENSE Daireaux
5 FECHA – Domingo 22 de Marzo
NEWBERY VS PIAZZA Newbery
JUVENTUD VS SAN MARTIN Juventud
CASARIEGO VS LILAN Bolivar
RACING LM VS PLATENSE Racing LM
6 FECHA – Domingo 29 de Marzo
PLATENSE VS ESTUDIANTES Platense
LILAN VS BANCARIO Lilan
BARRACAS VS NEWBERY Barracas
RACING VS JUVENTUD Olavarria
7 FECHA – Domingo 5 de Abril
NEWBERY VS LILAN Newbery
PLATENSE VS JUVENTUD Platense
8 FECHA – Domingo 12 de Abril
LILAN VS INGENIERO Lilan
PLATENSE VS EMPLEADOS Platense
HINOJO VS NEWBERY Hinojo
PIAZZA VS JUVENTUD Azul
9 FECHA – Domingo 19 de Abril
JUVENTUD VS HINOJO Juventud
LILAN VS EL FORTIN Lilan
VELEZ VS NEWBERY Azul
MUNICIPALES VS PLATENSE Olavarria

 

febrero 17, 2026

