Reclaman por el retiro de carteles de Estrellas Amarillas en memoria de víctimas viales

Preocupación por el retiro de carteles colocados sobre la Ruta Nacional 3

febrero 17, 2026
Estrellas Amarillas - recuerdo de lapridenses fallecidos en accidente sobre Ruta 3
La agrupación Estrellas Amarillas Laprida manifestó su preocupación por el retiro de carteles colocados en memoria de personas fallecidas en siniestros viales sobre la Ruta Nacional 3.
Según indicaron familiares y allegados, se realizaron averiguaciones y reclamos para conocer el destino de la cartelería, aunque hasta el momento no hubo respuestas oficiales.
Desde la entidad remarcaron que las señalizaciones se encontraban ubicadas en la banquina, sin obstaculizar el tránsito, y sostuvieron que su retiro implica una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.
Asimismo, señalaron que cada cartel representa un acto de memoria y concientización vial, además del esfuerzo económico y emocional de quienes perdieron a un ser querido.
Por último, solicitaron a las autoridades competentes una explicación y la restitución de los mismos “por respeto
a quienes ya no están y a sus familias”.
Fuente: noticias de Azul
