Noche de running: podio para Jorgelina Echeverría en la costa de Necochea

La costa de Necochea se transformó este fin de semana en el escenario de una verdadera fiesta del atletismo. Con una participación que superó los 400 corredores, se llevó adelante una nueva edición de la Neco Night Race, la carrera nocturna que ya es un sello distintivo del verano local.

El circuito, que combinó el asfalto de la avenida costanera con la mística de correr bajo las estrellas, ofreció un alto nivel competitivo tanto en los 10 kilómetros como en la distancia participativa de 5 kilómetros.

Precisamente en esta prueba de 5K, la participante lapridense Jorgelina Echeverría (representante de Metodo Running) ocupo el 2do. puesto, escoltando a la atleta María Laura Irazábal

Los dueños de los 10K

En la prueba principal, el necochense Federico Santibáñez demostró su gran presente y se adjudicó la clasificación general masculina con un crono de 35:09, logrando imponerse en un final reñido. El podio de caballeros lo completaron Ignacio Oliva (2°) y Lucas Barrese (3°).

Por el lado de las damas, la destacada atleta Fernanda Martínez ratificó su favoritismo al cruzar la meta en exactamente 40:00, quedándose con el primer puesto. Fue escoltada por Ayelén Fernández y Gabriela Orellano, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

Resultados en los 5K

La distancia menor también entregó grandes duelos de velocidad. En la rama masculina, Leandro Guevara fue el más rápido de la noche, mientras que entre las mujeres, la victoria quedó en manos de María Laura Irazábal.