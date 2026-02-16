Fútbol: lapridenses rumbo al fútbol de AFA

Esta temporada 2026 comienza con nuevas ilusiones para dos jovenes lapridenses en su carrera fútbolistica, Julián Errobidart y Joaquín Gensón inician su etapa en divisiones formativas de dos clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino.

Julián, formado futbolísticamente en el Club Lilán hizo su arribo en el mes de enero a las divisiones inferiores del Club Platense mientras que Joaquín hace pocos días se ha sumado a las inferiores de Deportivo Morón.

Errobidart, un volante de ya hizo su debut en el fútbol de primera división de nuestra Liga durante la temporada 2025, en un equipo azulgrana que lo tuvo alternando durante la temporada y siendo figura de la quinta división, bicampeona el último año.

Gensón, arquero desde sus inicios en el Club Platense y pudiendo debutar en primera en la pasada temporada, y siendo figura del equipo de 5ta división calamar que fue subcampeón del Torneo Oficial Clausura y fue uno de los arqueros del equipo de Platense campeón Oficial de Reserva 2025.

Desde Lapridaweb el mejor de los éxitos para ambos en sus sueños de llegar al fútbol profesional.

