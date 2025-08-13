Interés general

Alumnos lapridenses participan en la Olimpíada Matemática Argentina

Se realizó la etapa Provincial en la ciudad de Necochea

agosto 13, 2025

Los alumnos Ona Loos Galdo y Juan Idiarte de la Escuela N° 1 Manuel Belgrano, están participando hoy y mañana del Provincial de Olimpíadas de Matemática, que se realiza en la ciudad de Necochea.

A dicha instancia accedieron por la sumatoria de puntos obtenidos en las etapas intercolegial y zonal. Cabe destacar que también lograron pasar a la siguiente etapa regional.

Hay un grupo de docentes y alumnos que han trabajando desde marzo con la resolución de problemas de Olimpíadas, de las escuelas N° 1, N° 3, N° 6, N° 19 y N° 20, participando de las diferentes etapas que se van complejizando.

