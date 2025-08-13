Natación: resultados de los nadadores lapridenses en la Liga regional

En el natatorio municipal «Presidente Perón» de nuestra ciudad, el día sábado 9, se disputo la 4ta fecha de la liga regional de Natación.

Con presencia de varios nadadores de la zona y un numero de competencias que supero las 50 pruebas, estos fueron los y las nadadores lapridenses que compitieron:

Isidoro Di Filippo. Fue 3ro en 100mts libres y 5to en 100mts combinados.

Zoé Bertellys. Fue 5ta en 100mts libre y 4ta en 100mts combinados.

Esteban Bianchi. Fue 13 en 100mts libres y 5to en 100mts combinados.

Violeta Paleo. Fue 4ta en 100mts libres y 3ra en 100mts combinados.

Sofia Mansilla. Fue 1ra en 100mts libres y 3ra en 100mts combinados.

Mariano Irurzun. Fue 5to en 100mts libres y 6to en 100mts combinados.

Zoé Aguado. Fue 14ta en 50mts libres y 18va en 100mts combinados.

Clarita Di Filippo. Fue 20ma en 50mts libres.

Valentina Pratula. Fue 2da en 50mts libres y 3ra en 100mts combinados.

Iñaqui Dermit. Fue 5to en 50mts libres y 6to en 100mts combinados.

Mateo Loos. Fue 7mo en 50mts libres y 11mo en 100mts combinados.

León Abot. Fue 8vo en 50mts libres y 9no en 100mts combinados.