Interés general

CAMUZZI incorpora canal para reportar fraudes ante el incremento de los ciberdelitos

Cualquier usuario puede reportar de forma rápida, confidencial y segura ciberdelitos vinculados con la empresa.

agosto 13, 2025

Buenos Aires, agosto de 2025 – En línea con su compromiso con la seguridad de la comunidad y la protección de los datos personales, Camuzzi habilitó un nuevo canal de denuncia para que cualquier usuario pueda reportar de forma rápida, confidencial y segura ciberdelitos vinculados con la empresa.

 

A través de este nuevo canal, las personas pueden alertar sobre intentos de estafas o fraudes ya concretados, y que pueden presentarse bajo distintas modalidades, tales como:

– Suplantación de identidad: Perfiles falsos que usan el nombre y/o logo de la distribuidora, en
redes sociales, sitios web o servicios de mensajería como Whatsapp y SMS.
– Publicaciones falsas que ofrecen promociones, premios o descuentos en nombre de Camuzzi.
– Enlaces o códigos QR que redirigen a páginas fraudulentas.
– Correos electrónicos o contactos telefónicos sospechosos que soliciten datos personales o
bancarios.

A través de esta herramienta, la compañía busca centralizar las denuncias de incidentes digitales, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar activamente con las autoridades correspondientes en la prevención de delitos informáticos.

El formulario ya se encuentra disponible en www.camuzzigas.com / Reporte de Ciberdelitos, y en www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar

RECOMENDACIONES CLAVE PARA EVITAR FRAUDES:
✔ No ingresar a enlaces ni escanear códigos QR de origen desconocido.
✔ No brindar datos personales o bancarios fuera de los canales oficiales.
✔ Verificar siempre que los perfiles o sitios web sean los auténticos de Camuzzi.
✔ En caso de duda, contactarse al 0810-555-3698 (lunes a viernes de 8 a 18 h).

Show More

Noticias relacionadas

agosto 13, 2025
38

Alumnos lapridenses participan en la Olimpíada Matemática Argentina

agosto 12, 2025
96

Inauguración del Centro Universitario Puentes y entrega de netbooks Conectar Igualdad Bonaerense

agosto 12, 2025
95

Bomberos de Laprida rescatan un hombre descompensado sobre un techo

agosto 5, 2025
374

Juan Pedro Martijena nuevo presidente de Jorge Newbery

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *