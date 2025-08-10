Locales

Asamblea del Centro de Equinoterapia «La Chamarrita»

agosto 10, 2025
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE EQUINOTERAPIA LA CHAMARRITA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
El Centro de Equinoterapia La Chamarrita, convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de Agosto del 2025, a las 19:30 hs horas en la sede de La Chamarrita ubicada calle A nº126 (acceso parque industrial) de la ciudad de Laprida a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1. Elección de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
2. Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3. Elección / renovación de los miembros de la Comisión Directiva.
4. Aprobación de la memoria y estados contables al 30 de junio del 2023
5. Determinación de la cuota social.
Salaberry, Teresa – Presidente
Alberdi, Nestor Agustin– Secretario
