Provincia puso a prueba el sistema de transmisión de datos para las elecciones bonaerenses

En el marco de la preparación para las elecciones provinciales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante este martes una prueba del sistema de transmisión y recepción de datos que se utilizará el 7 de septiembre.

La actividad tuvo lugar en el centro de cómputos del Correo Argentino, ubicado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a autoridades electorales.

Esta prueba es parte de una serie de instancias previas al simulacro general que se realizará el sábado 23 de agosto, donde participarán autoridades electorales y fiscales de los distintos partidos políticos que competirán en los comicios.

El objetivo principal fue verificar el correcto funcionamiento de los elementos clave del proceso electoral: logística, trazabilidad de envíos, capacitación de operadores, conectividad y las aplicaciones de software encargadas de la transmisión de los telegramas de escrutinio.