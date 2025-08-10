Provincia
Provincia puso a prueba el sistema de transmisión de datos para las elecciones bonaerenses
La misma se llevó a cabo en el centro de cómputos del Correo Argentino en Monte Grande.
En el marco de la preparación para las elecciones provinciales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante este martes una prueba del sistema de transmisión y recepción de datos que se utilizará el 7 de septiembre.
La actividad tuvo lugar en el centro de cómputos del Correo Argentino, ubicado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a autoridades electorales.
Esta prueba es parte de una serie de instancias previas al simulacro general que se realizará el sábado 23 de agosto, donde participarán autoridades electorales y fiscales de los distintos partidos políticos que competirán en los comicios.
El objetivo principal fue verificar el correcto funcionamiento de los elementos clave del proceso electoral: logística, trazabilidad de envíos, capacitación de operadores, conectividad y las aplicaciones de software encargadas de la transmisión de los telegramas de escrutinio.
El sistema de transmisión se basa en kits distribuidos tanto en las mesas de votación como en las sucursales electorales del Correo Argentino, y constituye un paso fundamental para asegurar la rapidez y transparencia en el recuento de votos. Desde el Gobierno provincial destacaron que el simulacro del 23 de agosto estará abierto para que los medios de comunicación puedan cubrir y registrar todas las etapas del operativo electoral.