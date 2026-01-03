Son 50 los lapridenses disponibles para juicios por jurados en 2026
La Suprema Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales.
A través de la Resolución SC Nº 3944/25, la Suprema Corte estableció que los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia sean los publicados en el Boletín Oficial los días 28 de noviembre, 1º y 2 de diciembre del 2025.
Respecto a las causas dependientes del Departamento Judicial de Azul, hay 50 lapridenses disponibles para participar como jurados este año, a diferencia del 2025 donde fueron 65.
La lista de los potenciales jurados de Laprida es la siguiente:
DNI 23.987.909 ALONSO, NORBERTO OSVALDO LAPRIDA
DNI 46.191.909 ARIAS, CAMIL AYLEN LAPRIDA
DNI 20.393.964 ARIAS, MARIA ROSA LAPRIDA
DNI 11.170.909 ARIAS, SILVIA B LAPRIDA
DNI 11.170.964 ARRUSSI, RAFAEL ALFREDO LAPRIDA
DNI 10.883.006 BAIGORRIA, JORGE ADOLFO LAPRIDA
DNI 44.109.909 BARRAZA, AGUSTINA LAPRI
DNI 36.578.094 BARRAZA, NADIA SALOME LAPR
DNI 41.696.094 BENITEZ, MERCEDES ITATI LAPRIDA
DNI 30.019.094 BIDEGAIN, DIEGO ARMANDO LAPRIDA
DNI 45.905.094 BUFFA, PALOMA FLORENCIA LAPRIDA
DNI 25.645.220 BUSTAMANTE, ARTEMIO BENJAMIN LAPRIDA
DNI 33.489.964 CASEMAYOR, DANIELA LAPRIDA
DNI 44.535.220 CEJAS, GUSTAVO ARIEL LAPRIDA
DNI 28.545.909 CHRISTIANSEN, JULIETA NATALIA LAPRIDA
DNI 17.724.964 CORIA, JOSE LUIS LAPRIDA
DNI 40.978.220 DEL VALLE, ALEXIS NAHUEL LAPRIDA
DNI 26.893.909 DI TULLIO, EVANGELINA EDITH LAPRIDA
DNI 12.886.964 DIAZ, EDUARDO ALBERTO LAPRIDA
DNI 12.886.828 DUFAU, JULIO CESAR LAPRIDA
DNI 10.100.909 FERNANDEZ, MARGARITA MATILDE LAPRIDA
DNI 35.631.094 GADEA, BLAS MATIAS LAPRIDA
DNI 23.987.964 GALGANO BEHNKEN, NICOLAS AGUSTIN LAPRIDA
DNI 34.885.094 GOROSITO, SEBASTIAN LAPRIDA
DNI 21.506.220 HERRERO, JORGELINA LAPRIDA
DNI 39.764.828 LASTRA, WILLIAN ALEXANDER LAPRIDA
DNI 29.144.909 LLAMBIAS, MARINA LAPRIDA
DNI 32.724.909 LOBO, JUAN MANUEL LAPRIDA
DNI 36.578.006 LOPEZ, DAIANA LAPRIDA
DNI 35.141.094 LOPEZ, IVAN ARIEL LAPRIDA
DNI 17.724.909 MAGNATERRA, CLAUDIA ELISABET LAPRIDA
DNI 27.812.220 MEDINA, GLADYS BEATRIZ LAPRIDA
DNI 22.440.909 MENDEZ, ANIBAL MANUEL LAPRIDA
DNI 22.696.006 MENDIA, MARCOS ARIEL LAPRIDA
DNI 34.885.006 MONCLA, INES LAPRIDA
DNI 18.477.094 OCHOA, VIVIANA CECILIA LAPRIDA
DNI 24.351.909 OMAR, SILVIO ALBERTO LAPRIDA
DNI 13.230.006 PADIN, JUVENAL PABLO LAPRIDA
DNI 24.919.964 PAUL, JAVIER ALEJANDRO LAPRIDA
DNI 49.370.220 PEDEMONTE, LUCIANO DAVID LAPRIDA
DNI 32.985.828 PEREZ, JONATAN EDGARDO LAPRIDA
DNI 30.019.006 PEREZ, MARCELO FABIAN LAPRIDA
DNI 26.661.094 PRATULA, MARINA ALEJANDRA LAPRIDA
DNI 39.280.220 RIOS, IGNACIO AGUSTIN LAPRIDA
DNI 18.055.220 RISUEÑO, SANTIAGO ALEJANDRO LAPRIDA
DNI 12.204.828 SZYLKO, MABEL ELVIRA FATIMA LAPRIDA
DNI 22.440.964 TEULY, MARINA BEATRIZ LAPRIDA
DNI 24.763.964 TORRE, SILVIO ALBERTO LAPRIDA
DNI 38.667.220 UGARTE, KAREN CATALINA LAPRIDA
DNI 25.039.828 ZORRILLA, WALTER ALFREDO LAPRIDA