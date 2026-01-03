Son 50 los lapridenses disponibles para juicios por jurados en 2026

En las últimas horas, la Suprema Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires publicó los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales.

A través de la Resolución SC Nº 3944/25, la Suprema Corte estableció que los Listados Oficiales Anuales de Jurados de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia sean los publicados en el Boletín Oficial los días 28 de noviembre, 1º y 2 de diciembre del 2025.

Respecto a las causas dependientes del Departamento Judicial de Azul, hay 50 lapridenses disponibles para participar como jurados este año, a diferencia del 2025 donde fueron 65. La lista de los potenciales jurados de Laprida es la siguiente:

DNI 23.987.909 ALONSO, NORBERTO OSVALDO LAPRIDA

DNI 46.191.909 ARIAS, CAMIL AYLEN LAPRIDA

DNI 20.393.964 ARIAS, MARIA ROSA LAPRIDA

DNI 11.170.909 ARIAS, SILVIA B LAPRIDA

DNI 11.170.964 ARRUSSI, RAFAEL ALFREDO LAPRIDA

DNI 10.883.006 BAIGORRIA, JORGE ADOLFO LAPRIDA

DNI 44.109.909 BARRAZA, AGUSTINA LAPRI

DNI 36.578.094 BARRAZA, NADIA SALOME LAPR

DNI 41.696.094 BENITEZ, MERCEDES ITATI LAPRIDA

DNI 30.019.094 BIDEGAIN, DIEGO ARMANDO LAPRIDA

DNI 45.905.094 BUFFA, PALOMA FLORENCIA LAPRIDA

DNI 25.645.220 BUSTAMANTE, ARTEMIO BENJAMIN LAPRIDA

DNI 33.489.964 CASEMAYOR, DANIELA LAPRIDA

DNI 44.535.220 CEJAS, GUSTAVO ARIEL LAPRIDA

DNI 28.545.909 CHRISTIANSEN, JULIETA NATALIA LAPRIDA

DNI 17.724.964 CORIA, JOSE LUIS LAPRIDA

DNI 40.978.220 DEL VALLE, ALEXIS NAHUEL LAPRIDA

DNI 26.893.909 DI TULLIO, EVANGELINA EDITH LAPRIDA

DNI 12.886.964 DIAZ, EDUARDO ALBERTO LAPRIDA

DNI 12.886.828 DUFAU, JULIO CESAR LAPRIDA

DNI 10.100.909 FERNANDEZ, MARGARITA MATILDE LAPRIDA

DNI 35.631.094 GADEA, BLAS MATIAS LAPRIDA

DNI 23.987.964 GALGANO BEHNKEN, NICOLAS AGUSTIN LAPRIDA

DNI 34.885.094 GOROSITO, SEBASTIAN LAPRIDA

DNI 21.506.220 HERRERO, JORGELINA LAPRIDA

DNI 39.764.828 LASTRA, WILLIAN ALEXANDER LAPRIDA

DNI 29.144.909 LLAMBIAS, MARINA LAPRIDA

DNI 32.724.909 LOBO, JUAN MANUEL LAPRIDA

DNI 36.578.006 LOPEZ, DAIANA LAPRIDA

DNI 35.141.094 LOPEZ, IVAN ARIEL LAPRIDA

DNI 17.724.909 MAGNATERRA, CLAUDIA ELISABET LAPRIDA

DNI 27.812.220 MEDINA, GLADYS BEATRIZ LAPRIDA

DNI 22.440.909 MENDEZ, ANIBAL MANUEL LAPRIDA

DNI 22.696.006 MENDIA, MARCOS ARIEL LAPRIDA

DNI 34.885.006 MONCLA, INES LAPRIDA

DNI 18.477.094 OCHOA, VIVIANA CECILIA LAPRIDA

DNI 24.351.909 OMAR, SILVIO ALBERTO LAPRIDA

DNI 13.230.006 PADIN, JUVENAL PABLO LAPRIDA

DNI 24.919.964 PAUL, JAVIER ALEJANDRO LAPRIDA

DNI 49.370.220 PEDEMONTE, LUCIANO DAVID LAPRIDA

DNI 32.985.828 PEREZ, JONATAN EDGARDO LAPRIDA

DNI 30.019.006 PEREZ, MARCELO FABIAN LAPRIDA

DNI 26.661.094 PRATULA, MARINA ALEJANDRA LAPRIDA

DNI 39.280.220 RIOS, IGNACIO AGUSTIN LAPRIDA

DNI 18.055.220 RISUEÑO, SANTIAGO ALEJANDRO LAPRIDA

DNI 12.204.828 SZYLKO, MABEL ELVIRA FATIMA LAPRIDA

DNI 22.440.964 TEULY, MARINA BEATRIZ LAPRIDA

DNI 24.763.964 TORRE, SILVIO ALBERTO LAPRIDA

DNI 38.667.220 UGARTE, KAREN CATALINA LAPRIDA

DNI 25.039.828 ZORRILLA, WALTER ALFREDO LAPRIDA