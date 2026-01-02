Interés general

Inicio el Operativo Sol en el Complejo Turístico El Paraíso

enero 2, 2026
Desde el primero de enero de 2026 comenzó su tarea el Operativo Sol en Laprida, destinado al refuerzo en la seguridad del Complejo Municipal Balneario El Paraíso.
Ocho efectivos policiales se encuentran afectados a las tareas del Operativo “De Sol a Sol 2025-2026”, quienes no sólo efectuarán tareas de seguridad en sus recorridas diarias por las instalaciones, sino que también colaborarán y brindarán información a los turistas que concurren al lugar.
Es de destacar que Laprida es incluida por quinto año consecutivo en este dispositivo de seguridad, con lo que se reconoce a nuestro distrito como un importante y relevante punto de afluencia turística.
El personal del operativo designado trabajará en forma conjunta con personal de la Estación Comunal, Comando de Patrulla Rural y personal de Inspectores de Tránsito, a fin de preservar la seguridad tanto de los vecinos lapridenses como de los turistas que vienen a disfrutar de una tranquila estadía durante sus vacaciones.
Las tareas de seguridad son coordinadas por la Jefatura de Seguridad Comunal Laprida y la Secretaría Protección Ciudadana y Orden Público del Municipio.

 

En el inicio de la jornada se realizó en el Complejo Municipal una reunión de trabajo para coordinar acciones conjuntas, con el Secretario de Protección Ciudadana y Orden Publico Daniel Bayones, participando de la misma la Sub Comisario Andrea Aramburu titular de Estación Comunal y el Oficial Sub Inspector Arrubia Fernando quien está a cargo del grupo de trabajo.

enero 2, 2026

Publicaciones relacionadas

Son 50 los lapridenses disponibles para juicios por jurados en 2026

enero 3, 2026

Entre los primeros bebés argentinos de 2026, dos eligieron nacer en la provincia de Buenos Aires

enero 1, 2026

El Paraíso recibió a los primeros visitantes del 2026

enero 1, 2026

Charla Educación Sexual con perspectiva de discapacidad en el ISFD N° 92

octubre 30, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba