Inicio el Operativo Sol en el Complejo Turístico El Paraíso

Desde el primero de enero de 2026 comenzó su tarea el Operativo Sol en Laprida, destinado al refuerzo en la seguridad del Complejo Municipal Balneario El Paraíso.

Ocho efectivos policiales se encuentran afectados a las tareas del Operativo “De Sol a Sol 2025-2026”, quienes no sólo efectuarán tareas de seguridad en sus recorridas diarias por las instalaciones, sino que también colaborarán y brindarán información a los turistas que concurren al lugar.

Es de destacar que Laprida es incluida por quinto año consecutivo en este dispositivo de seguridad, con lo que se reconoce a nuestro distrito como un importante y relevante punto de afluencia turística.

El personal del operativo designado trabajará en forma conjunta con personal de la Estación Comunal, Comando de Patrulla Rural y personal de Inspectores de Tránsito, a fin de preservar la seguridad tanto de los vecinos lapridenses como de los turistas que vienen a disfrutar de una tranquila estadía durante sus vacaciones.

Las tareas de seguridad son coordinadas por la Jefatura de Seguridad Comunal Laprida y la Secretaría Protección Ciudadana y Orden Público del Municipio.

En el inicio de la jornada se realizó en el Complejo Municipal una reunión de trabajo para coordinar acciones conjuntas, con el Secretario de Protección Ciudadana y Orden Publico Daniel Bayones, participando de la misma la Sub Comisario Andrea Aramburu titular de Estación Comunal y el Oficial Sub Inspector Arrubia Fernando quien está a cargo del grupo de trabajo.