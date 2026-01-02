Locales

Donación del artista Juan Pérez al Jardín de Nativas del Balneario

enero 2, 2026
El reconocido lapridense Juan Pérez ha donado al Jardín de Nativas del Complejo Turístico El Paraíso una llamativa avestruz, realizada en hierro y chatarra, parte de su colección artística.
Esta obra es un homenaje al pastizal pampeano y su biodiversidad, y una invitación a recorrer el predio, detenerse, mirar y llevarse una foto con arte que nace de lo simple y se transforma en identidad.
Juan Pérez es un artista que convierte lo que otros descartan en arte con alma, dándole nueva vida a la chatarra y un profundo sentido cultural.
Desde Laprida Turismo se expresaba «Gracias Juan y Dorita por tanto amor, compromiso y sensibilidad con El Paraíso.»
