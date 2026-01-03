Ataque a Venezuela: comunicado de Libertad Avanza

COMUNICADO OFICIAL

La Libertad Avanza de Laprida celebra el fin de la opresión al pueblo venezolano.

Los hechos de público conocimiento desarrollados en el día de hoy dan cuenta del final de un gobierno que sometió a su pueblo a la pobreza extrema, persiguió a sus opositores y quitó todos los derechos constitucionales, además de convertirse en un narco Estado.

Acompañamos a los millones de venezolanos que hoy se despertaron con la ilusión de poder volver a su tierra, un deseo largamente postergado y cada vez más cercano.

Asimismo, bregamos por la pronta libertad de Nahuel Gallo. Su familia, y todos los argentinos, lo queremos nuevamente en libertad.

Viva el pueblo venezolano.

VLLC