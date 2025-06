Precaución: monóxido de carbono

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, comparte esta información que siempre debemos tener en cuenta:

Controle que sus artefactos tengan siempre la llama azul.

Hágalos revisar por un Técnico Matriculado

El monóxido de carbono no se ve, no se siente, no se huele, no tiene gusto, no irrita, no hace toser, pero puede causar graves daños a nuestro organismo: incluso la muerte.

Por eso, siempre son necesarios los controles.