Nuevo equipamiento para el sector de Hemoterapia del Hospital Municipal “Pedro Sancholuz”

Recientemente, se incorporó un agitador de extracción de sangre que sirve para pesar y agitar la bolsa de sangre mientras se realiza la donación.

Esta balanza de calibración consta de diferentes funciones que aparecen en una pantalla central, permitiendo al operador trabajar con mejor calidad.

Además, para el sector de internación se adquirieron unas nuevas 100 bandejas para conservar la comida caliente que se les brinda a los internados que están en el Hospital.

Todo esto fue adquirido gracias a un gran e importante aporte de la Comisión de Apoyo del Hospital.