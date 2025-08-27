Una gran competencia Jaime Rivière y Melissa Gensón se impusieron en los 21K del Desafío Aventura Salamone en Laprida

Domingo ventoso y soleado, el Parque Peruilh radiante en sus colores y en el verde de su frondosa arboleda que ya se prepara para abrazar la primavera, fue recibiendo desde temprano a los corredores que retiraron su kit del 2º Desafío Aventura Salamone.

Desafío Aventura Salamone, es una carrera homenaje al genial creador que construyó en nuestro distrito sus monumentales obras, entre los años 1936 y 1940, y es organizado por el Municipio junto a un Club local, que percibe todos los ingresos generados por la competencia.

Junto al Club Atlético Lilan, en el marco del programa Clubes en Acción, con la coordinación de la Dirección de Deportes se realizó esta prueba que contó con la participación de ciento cuarenta corredores en las distintas categorías 3K (recreativa) y 7K, 15K y 21K (competitivas), en las que cada uno de los competidores debieron enfrentarse a los desafíos del trazado que una vez más destacaron los participantes, el pasado domingo 24 de agosto.

Mones Cazón, Olavarría, Coronel Suárez, Huanguelén, Azul, Bahía Blanca, Gonzáles Cháves, La Madrid, Daireaux, Necochea, Tandil, Azul, CABA, Coronel Pringles, Benito Juárez, Tres Arroyos, Loma Negra y Laprida fueron algunas de las ciudades y localidades que dijeron presente en el Desafío Aventura Salamone.

Alfredo Rubén Fisher, Intendente Municipal de Laprida, junto al presidente del Club Lilan, Gastón Maldonado, dio una cálida bienvenida a los participantes que se sumaron a la propuesta y felicitó a los organizadores; y entre palabras de aliento, se largó la prueba..

Partieron todos juntos, los corredores, cada uno en busca de su objetivo, en su extensión, y fueron pasando por todos los desniveles y obstáculos del trazado por los caminos rurales de Laprida; acompañados de un invitado que se mantuvo persistente durante toda la carrera: el viento.

Veloz, como comiéndose la carrera, Rivière ingresó a la llegada del 2º Desafío Aventura Salamone. Entre las coloridas remeras del evento, todo de negro su figura se recortó en las sombras del Parque Peruilh, y se quedó con el triunfo de la prueba mayor, los 21K, del Desafío Aventura de Laprida; lo propio hizo Melissa Gensón Duhau, ganadora de su prueba en 21k.

Estas fueron las primeras ubicaciones en cada una de las distancias, tanto en damas como en caballeros en clasificación general; para ver todas las clasificaciones podés hacerlo en Laprida Desafío Aventura o en @lapridadesafioaventura

21K Masculino

1 Jaime Rivière

2 Pablo Pinedo

3 Marcelo Pocequi

4 Carlos Fernando Menguil

5 Marcelo Suárez

21K Femenino

1 Melissa Gensón

2 Guillermina Gatti

3 Jaqueline Arizcuren

4 Rocío Luz Rocca

15K Masculino

1 Luis Carlos Baygorria

2 Guillermo Castro

3 Pablo Saénz Valiente

4 Nicolás Salgado

5 Guillermo Otero

15k femenino

1 Guillermina Giselle Rodríguez

2 Claudia Petersen

3 Gisel Tirone

4 María Pacheco

5 Sandra Marina Córdoba

7k masculino

1 Julio César Hidalgo

2 Carlos Rodríguez

3 Thomas Baliño Barreiro

4 Ayrton Roldán

5 Lucas Jalil

7k femenino

1 Camila Pecaut

2 Rosana Santana

3 Wanda Pérez

4 Noelia Córdoba

5 Ana Belén Castañares