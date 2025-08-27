Nacionales

Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

El Gobierno nacional estableció los nuevos montos de los viáticos para las elecciones legislativas del 26 de octubre y sus formas de cobro.

agosto 27, 2025

El Gobierno nacional confirmó cuánto cobrarán en concepto de viáticos las autoridades de mesa y delegados judiciales y tecnológicos en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Lo hizo por intermedio de la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

 

En primer lugar, el documento fijó los nuevos montos que percibirán los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa. Quienes cumplan efectivamente esa función percibirán $40.000 por ese día y sumarán otra cifra similar por participar de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones. 

“Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”, se argumenta en el texto. Y destaca que quienes sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación recibirán un viático será de $80.000

Por su parte, los delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito y sean expresamente autorizados por ésta en las Elecciones obtendrán $40.000

Por último, el Gobierno considera que “corresponde asignar una compensación económica a los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral que cumplirán funciones en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica”. Estas personas percibirán, siempre en concepto de viáticos, $120.000

La medida también establece la nueva posibilidad de que todas esas personas puedan percibir ese dinero por transferencia bancaria o en billeteras virtuales propias. Sin embargo, también podrán optar por el pago mediante la aplicación de Correo Argentino o en forma presencial en distintas sedes de esa misma entidad.

 

Días atrás, fue el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien dio a conocer cuánto cobrarán las autoridades de mesa por las elecciones del 7 de septiembre. (DIB)

agosto 27, 2025

Publicaciones relacionadas

La deuda de Milei con la Provincia equivale a casi un año de la recaudación bonaerense

agosto 24, 2025

Plazo fijo para arriba: cuánto pagan los principales bancos del país

agosto 23, 2025

El Gobierno puso a disposición a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV

agosto 22, 2025

Conectados hasta el límite: placer, presión y poder en las redes sociales

agosto 21, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba