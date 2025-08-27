Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

El Gobierno nacional confirmó cuánto cobrarán en concepto de viáticos las autoridades de mesa y delegados judiciales y tecnológicos en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Lo hizo por intermedio de la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida también establece la nueva posibilidad de que todas esas personas puedan percibir ese dinero por transferencia bancaria o en billeteras virtuales propias. Sin embargo, también podrán optar por el pago mediante la aplicación de Correo Argentino o en forma presencial en distintas sedes de esa misma entidad.

Días atrás, fue el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien dio a conocer cuánto cobrarán las autoridades de mesa por las elecciones del 7 de septiembre. (DIB)