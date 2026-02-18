Isidoro Di Filippo ganó la prueba de 1.5K de aguas abiertas en Monte Hermoso

El domingo se desarrolló una nueva edición del Desafío Espigón, con la participación de 120 nadadores y nadadoras que se animaron a competir en el mar en las distancias de 3.5 KM y 1.5 KM.

Una jornada que combinó esfuerzo, superación y el marco natural único de nuestra costa dejó el agradable triunfo en caballeros de 1.5KM del lapridense Isidoro Di Filippo, que se adjudico la prueba con un registro de 30m. 28s, con una distancia de algo más de dos minutos sobre sus escoltas el local Tomás Zazzali y el bahiense Matías Corsisky, quienes completaron el podio en la general. El lapridense además fue el ganador de su categoría.