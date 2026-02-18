Ciclismo: quinto puesto para Matías Praiz en Azul

En la jornada del sábado 14 de febrero se realizó en la ciudad de Azul, el 6to. Festival de ciclismo organizado por el Club Ciclista Azuleño, en una jornada de gran nivel de ciclistas y una gran presencia de público. Las carreras se disputaron en el circuito asfaltado de 800 metros ubicado a metros de la Ruta 51.

Entre los participantes estuvo el ciclista lapridense Matías Praíz, quien ocupo el 5to. puesto en la categoría Elite, prueba ganada por Nicolás Jaime de Ayacucho, que fue escoltado por Franco Azimonti de Azul, Segundo Ponce de León de Tapalque y Ayrton Trumpio también de Tapalque.

El programa estuvo compuesto de 9 carreras que les dieron la posibilidad a doce categorías durante más de siete horas de disfrutar del mejor ciclismo de la región.